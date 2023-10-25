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Талалаева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1852

Сын: Талалаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.1855

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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