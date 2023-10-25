Талалаева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1852
Сын: Талалаев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1855
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно