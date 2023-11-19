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ГлавнаяЛюдиСтатюха Анатолий

Статюха Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Статюха Людмила Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Статюха Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
20.10.1974

Сын: Статюха Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Статюха Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
06.02.1981

Сын: Статюха Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Статюха Людмила Валентиновна

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