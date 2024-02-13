Почечуев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочечуев Александр Павлович

Почечуев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Шапкина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Почечуева Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почечуев Александр Александрович

Мать ребёнка: Почечуева Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почечуев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Почечуева Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почечуев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Почечуева Лидия Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close