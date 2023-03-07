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Василий Михайлович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Между 1762 и 1781

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Михаил Тимофеевич

Мать: Феодора Несторовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1762 и 1781
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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