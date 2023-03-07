Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиМежду 1762 и 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Михаил Тимофеевич
Мать: Феодора Несторовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1762 и 1781