Ивлева (Щулькина) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти12.05.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Щулькин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кутья Марина Петровна
Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1920
Дочь: Марчевская Матрена Петровна
Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1972