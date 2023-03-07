Ивлева (Щулькина) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Щулькина) Марфа Андреевна

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Место рождения

Казинка, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

12.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Щулькин Андрей

Мать: не указана

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ивлев Василий Петрович

Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кутья Марина Петровна

Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Ивлев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.03.1920

Дочь: Марчевская Матрена Петровна

Отец ребёнка: Ивлев Петр Васильевич

Казинка, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Петр Васильевич

Смерть
12.05.1972
Казинка, Валуйский, Белгородская область
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