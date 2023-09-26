Кибкало Георгий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибкало Георгий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1940

Жена: Кибкало Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кибкало Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Георгиевна

Мать ребёнка: Кибкало Анна Михайловна

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