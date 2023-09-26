Кибкало Георгий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1940
Жена: Кибкало Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кибкало Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Георгиевна
Мать ребёнка: Кибкало Анна Михайловна