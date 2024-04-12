Антип Семёнов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Семён Кузьмин
Мать: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Василий Антипов
Мать ребёнка: Прасковья Викулова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Маланья Антипова
Мать ребёнка: Прасковья Викулова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Антипова
Мать ребёнка: Прасковья Викулова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лазарь Антипов
Мать ребёнка: Прасковья Викулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Викулова
Смерть
1820