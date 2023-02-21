Емельянов Евлампий Ефимов
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Емельянов Ефим Федосеев
Мать: Анисья Афанасьева
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1852
Сын: Емельянов Евдоким Евлампиев
Мать ребёнка: Александра Акимова
Курская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
После 1884
Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край