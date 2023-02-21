Емельянов Евлампий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Евлампий Ефимов

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Емельянов Ефим Федосеев

Мать: Анисья Афанасьева

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1852

Сын: Емельянов Евдоким Евлампиев

Мать ребёнка: Александра Акимова

Курская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
После 1884
Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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