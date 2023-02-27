Кузнецова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

16.12.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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1904 г.р.
Скрыто настройками приватности
1911 г.р.
1913 г.р.

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ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Кузнецова) Александра Ливерьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Кузнецов Михаил Ливерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Сын: Кузнецов Анатолий Ливерьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.12.1913

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