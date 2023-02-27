Кузнецова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти16.12.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Кузнецова) Александра Ливерьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1911
Сын: Кузнецов Михаил Ливерьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1913
Сын: Кузнецов Анатолий Ливерьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.12.1913