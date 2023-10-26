Надеин (Капустин) Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1980
Отец: Капустин Владимир
Мать: Надеина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надеина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Надеина (Шрайнер) Светлана Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надеина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Надеина (Шрайнер) Светлана Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно