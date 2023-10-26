Надеин (Капустин) Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеин (Капустин) Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1980

Отец: Капустин Владимир

Мать: Надеина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надеина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Надеина (Шрайнер) Светлана Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надеина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Надеина (Шрайнер) Светлана Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеина (Шрайнер) Светлана Яковлевна

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