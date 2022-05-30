Meskup (Aronowsky) Mishka
мужской, родился Неизвестно
ОтецMescup Aronovski Motl yosefНеизвестно г.р.
МатьMescup (Hirsh) RozaНеизвестно г.р.
Дети
?Неизвестно г.р.
Arinovski Zvi HirshНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Mescup Aronovski Motl yosef
Мать: Mescup (Hirsh) Roza
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Arinovski Zvi Hirsh
Мать ребёнка: не указана