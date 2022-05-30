Meskup (Aronowsky) Mishka Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Meskup (Aronowsky) Mishka

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Mescup Aronovski Motl yosefНеизвестно г.р.
Мать
Mescup (Hirsh) RozaНеизвестно г.р.
Дети
?Неизвестно г.р.
Arinovski Zvi HirshНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mescup Aronovski Motl yosef

Мать: Mescup (Hirsh) Roza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Arinovski Zvi Hirsh

Мать ребёнка: не указана

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