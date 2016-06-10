Петряков Михаил Иванович 05.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петряков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1948

Дата смерти

10.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрякова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1975

Сын: Петряков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Петрякова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрякова Ольга Васильевна

Смерть
10.06.2016

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