Петряков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1948
Дата смерти10.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1975
Сын: Петряков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Петрякова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрякова Ольга Васильевна
Смерть
10.06.2016