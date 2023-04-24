Марфа Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агрофена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно