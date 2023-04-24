Марфа Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агрофена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно

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