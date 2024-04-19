Бакулин Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Бакулин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Бакулина) Акулина Игнатьевна
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Бакулина) Арина Игнатьевна
Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна
Смерть
Неизвестно