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Бакулин Игнатий Иванович

Место рождения

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Бакулин Иван

Мать: не указана

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Аксинья Самсоновна

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бакулин Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Бакулин Фокий Игнатьевич

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бакулин Семен Игнатьевич

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Бакулина) Акулина Игнатьевна

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бакулин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Бакулина) Арина Игнатьевна

Мать ребёнка: Бакулина Аксинья Самсоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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