Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
12.08.1852
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Константинович
Смерть
1853