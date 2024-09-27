Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
12.08.1852

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Константинович

Смерть
1853

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