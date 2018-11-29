Амирджанов Артур Рафаелевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1969
Дата смерти29.11.2018
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1969
Отец: Амирджанов Рафаэль Горегенович
Рождение ребёнка
15.06.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина, Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2018