Амирджанов Артур Рафаелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирджанов Артур Рафаелевич

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

17.08.1969

Дата смерти

29.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1969

Отец: Амирджанов Рафаэль Горегенович

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.06.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина, Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
29.11.2018
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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