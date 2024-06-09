Шахворостов Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахворостов Иван Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1898
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Заковряшина (Шахворостова) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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