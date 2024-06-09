Шахворостов Иван Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Заковряшина (Шахворостова) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно