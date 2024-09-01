Сморкалов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сморкалов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Сморкалова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сморкалова) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Сморкалова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно