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Сморкалов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сморкалова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сморкалов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Сморкалова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сморкалова) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Сморкалова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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