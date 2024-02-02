Воробьёва Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.1924

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1875

Дочь: Воронина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Лаврентьевич

Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Анастасия) Васильевна

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Лаврентьевич

д.Люторецкое Бадаевской вол. Серпуховского уезда
Смерть
01.09.1924
д. Лешино
Причина смерти: Болезнь паралич
Похороны
Неизвестно
с. Солнышково
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