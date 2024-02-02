Воробьёва Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.1924
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1875
Дочь: Воронина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Лаврентьевич
Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Анастасия) Васильевна
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Лаврентьевич
д.Люторецкое Бадаевской вол. Серпуховского уезда
Смерть
01.09.1924
д. Лешино
Причина смерти: Болезнь паралич
Похороны
Неизвестно
с. Солнышково