Павлова Алла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Павлов Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно