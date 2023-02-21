Павлова Алла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Алла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Павлов Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Павлов Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Евгений Владимирович

Смерть
Неизвестно
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