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Суднев Кирилл Тимофеев

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Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Суднев Тимофей Калинин

Мать: Суднева Дарья Фомина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Суднев Иван Кириллов

Мать ребёнка: Суднева Федосья Михайлова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Суднев Семен Кириллов

Мать ребёнка: Суднева Федосья Михайлова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суднева Федосья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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