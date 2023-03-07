Суднев Кирилл Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Суднев Тимофей Калинин
Мать: Суднева Дарья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Суднев Иван Кириллов
Мать ребёнка: Суднева Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Суднева Федосья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811