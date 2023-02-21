Казакевич Эммануил Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Эммануил Генрихович

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Место рождения

Кременчуг, Полтавская обл., Украина

Дата рождения

24.02.1913

Дата смерти

22.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Кременчуг, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1930 по 1938
Биробиджан, ЕАО
Место жительства
По 1930
Харьков, Украина
Место жительства
С 1938 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.09.1962
Москва, город федерального значения Москва
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