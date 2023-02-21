Казакевич Эммануил Генрихович
Место рожденияКременчуг, Полтавская обл., Украина
Дата рождения24.02.1913
Дата смерти22.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Кременчуг, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1930 по 1938
Биробиджан, ЕАО
Место жительства
По 1930
Харьков, Украина
Место жительства
С 1938 по 1941
Место жительства
С 1946
Смерть
22.09.1962