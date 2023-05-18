Левченко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1982

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1982

Отец: Левченко Вячеслав

Мать: Левченко Наталья

Бракосочетание
29.09.2007

Жена: Левченко (иванова) Анастасия

Рождение ребёнка
13.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко (иванова) Анастасия

Рождение ребёнка
19.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко (иванова) Анастасия

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