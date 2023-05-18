Левченко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1982
Отец: Левченко Вячеслав
Мать: Левченко Наталья
Бракосочетание
29.09.2007
Рождение ребёнка
13.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко (иванова) Анастасия
Рождение ребёнка
19.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко (иванова) Анастасия