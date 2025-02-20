(Суконщикова) Надежда Николаевна 08.07.1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Суконщикова) Надежда Николаевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 08.07.1808 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла 30.07.1808 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Суконщиков Николай Иванович04.01.1783 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1808 ст.

Отец: Суконщиков Николай Иванович

Мать: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
30.07.1808 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Похороны
01.08.1808 ст.

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