(Суконщикова) Надежда Николаевна
женский, родилась 08.07.1808 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла 30.07.1808 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецСуконщиков Николай Иванович04.01.1783 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1808 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.07.1808 ст.
Похороны
01.08.1808 ст.