муж Глафиры
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирик Глафира Сергеевна
Смерть
Неизвестно