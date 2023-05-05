муж Глафиры — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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муж Глафиры

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Кирик Глафира Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирик Глафира Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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