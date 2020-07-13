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Лаптев Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1942

Дата смерти

13.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1942

Отец: Лаптев Павел Васильевич

Мать: Лаптева-Карачун Анна Семёновна

Рождение ребёнка
20.12.1970

Дочь: Лаптева-Панина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Лаптева-Толстых Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева-Толстых Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Фёдор

Мать ребёнка: Лаптева-Толстых Тамара

Смерть
13.07.2020
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