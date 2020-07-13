Лаптев Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1942
Дата смерти13.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1942
Рождение ребёнка
20.12.1970
Дочь: Лаптева-Панина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Лаптева-Толстых Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева-Толстых Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Фёдор
Мать ребёнка: Лаптева-Толстых Тамара
Смерть
13.07.2020