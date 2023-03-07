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Ярунин Алексей

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Место рождения

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ярунин Кузьма

Мать: Ярунина ?

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Около 1930

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1940

Сын: Ярунин Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Военная служба
24.06.1941
Ждановский (Таганский) РВК, Ждановский (Таганский) р-н, Москва
Место жительства
После 1945
Киев
Военная награда
06.03.1985
Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 64, ящик 16. Номер документа 79. Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени Дата представления к награде: 06.04.1985 Инициатор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Киев
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