Ярунин Алексей
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ярунин Кузьма
Мать: Ярунина ?
Бракосочетание
Около 1930
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1940
Сын: Ярунин Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Военная служба
24.06.1941
Ждановский (Таганский) РВК, Ждановский (Таганский) р-н, Москва
Место жительства
После 1945
Киев
Военная награда
06.03.1985
Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 64, ящик 16. Номер документа 79. Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени Дата представления к награде: 06.04.1985 Инициатор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Киев