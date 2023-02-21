Пушкин Иннокентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Иннокентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашинская Анна Иннокентьевна

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Сергей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Пушкина Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкина Анна Андреевна

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