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Буевич Иосиф Фомич

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Место рождения

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

30.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Буевич Фома

Мать: Буевич Гонорота

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Буевич Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Буевич Елена Адамовна

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Буевич Станислав Иосифович

Мать ребёнка: Буевич Елена Адамовна

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.12.1915

Сын: Буевич Бронислав Иосифович

Мать ребёнка: Буевич Елена Адамовна

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буевич Елена Адамовна

Смерть
30.03.1950
Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
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