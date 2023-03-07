Буевич Иосиф Фомич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти30.03.1950
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Буевич Фома
Мать: Буевич Гонорота
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Буевич Елена Адамовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Буевич Станислав Иосифович
Мать ребёнка: Буевич Елена Адамовна
Рождение ребёнка
22.12.1915
Сын: Буевич Бронислав Иосифович
Мать ребёнка: Буевич Елена Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буевич Елена Адамовна
Смерть
30.03.1950