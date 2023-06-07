Лунева Василиса Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Василиса Феоктистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лунев Егор Елисеев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Елисей Архипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ирина Елисеева

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Елисей Архипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Елисей Архипов

Смерть
После 1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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