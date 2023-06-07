Лунева Василиса Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Лунев Егор Елисеев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Елисей Архипов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ирина Елисеева
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Елисей Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино