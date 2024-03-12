Ладыгин Семен Ефремович
Место рождения
Дата рождения26.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1882
Отец: Ладыгин Ефрем Матфеевич
Фонд №173 Опись №16 Дело №438 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка за 1882 г. https://ya.ru/archive/catalog/7846fd... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Около 1902
Рождение ребёнка
30.11.1902
Дочь: Ладыгина Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Ладыгина Параскева Андреевна
Фонд №173 Опись №16 Дело №1467 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка, Покровка, (Мокринка) за 1902 г. https://ya.ru/archive/ca... Показать все
Смерть
Неизвестно