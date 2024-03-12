Ладыгин Семен Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадыгин Семен Ефремович

Ладыгин Семен Ефремович

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1882

Отец: Ладыгин Ефрем Матфеевич

Мать: Ладыгина Ксения Сергеевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №438 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка за 1882 г. https://ya.ru/archive/catalog/7846fd... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Параскева Андреевна

Место жительства
Около 1902
Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1902

Дочь: Ладыгина Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Ладыгина Параскева Андреевна

Петровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №1467 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка, Покровка, (Мокринка) за 1902 г. https://ya.ru/archive/ca... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.