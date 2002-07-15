Емаков Александр Михайлович
Место рожденияДеревня Запарино, Каргопольский район, Архангельская область
Дата рождения03.08.1920
Дата смерти15.07.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Запарино, Каргопольский район, Архангельская область
Бракосочетание
04.11.1945
Жена: Емакова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Сын: Емаков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Емакова Анна Матвеевна
Бердянск, Запорожской области, Украина
Смерть
15.07.2002
Бердянск, Запорожской области, Ukraine