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Емаков Александр Михайлович

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Место рождения

Деревня Запарино, Каргопольский район, Архангельская область

Дата рождения

03.08.1920

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Запарино, Каргопольский район, Архангельская область
Бракосочетание
04.11.1945

Жена: Емакова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Емаков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Емакова Анна Матвеевна

Бердянск, Запорожской области, Украина
Смерть
15.07.2002
Бердянск, Запорожской области, Ukraine
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