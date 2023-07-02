Горбенко (Макарова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбенко (Макарова) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1946

Отец: Макаров Фёдор Митрофанович

Мать: Макарова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
28.12.1968

Дочь: Еремеева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Горбенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.03.1971

Дочь: Горбенко Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Горбенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.06.1973

Сын: Горбенко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Горбенко Николай Дмитриевич

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