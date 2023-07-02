Горбенко (Макарова) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1946
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1946
Рождение ребёнка
28.12.1968
Дочь: Еремеева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Горбенко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.03.1971
Дочь: Горбенко Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Горбенко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.06.1973
Сын: Горбенко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Горбенко Николай Дмитриевич