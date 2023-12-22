Пономаренко (Свизева) Алевтина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1949
Дата смерти01.08.1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоженинов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Пономаренко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворянинов Александр Борисович
Отец ребёнка: Пономаренко Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономаренко Борис
Смерть
01.08.1982