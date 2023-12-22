Пономаренко (Свизева) Алевтина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Свизева) Алевтина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1949

Дата смерти

01.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949

Отец: Свизев Григорий Иванович

Мать: Свизева Надежда Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоженинов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Пономаренко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворянинов Александр Борисович

Отец ребёнка: Пономаренко Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Борис

Смерть
01.08.1982
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