Буторов Александр Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Буторов Прокопий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Буторов Афанасий Александров
Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова
Родился мой Пра2Дедушка. По девятой ревизии ему 13 лет, имя Пра2Ба мне пока ещё неведомо
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Буторова Анна Александрова
Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Буторова Наталья Александрова
Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Буторов Александр Александров
Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год