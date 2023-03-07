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Буторов Александр Прокопьев

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Буторов Прокопий Степанов

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Буторов Афанасий Александров

Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Буторов Иван Александров

Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Родился мой Пра2Дедушка. По девятой ревизии ему 13 лет, имя Пра2Ба мне пока ещё неведомо
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Буторова Анна Александрова

Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Буторова Наталья Александрова

Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Буторов Александр Александров

Мать ребёнка: Буторова Прасковья Фёдорова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторова Прасковья Фёдорова

Смерть
После 1850
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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