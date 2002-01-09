Буравцова (Саввина) Нина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1929
Дата смерти09.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Великая (Буравцова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Буравцов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
25.05.1960
Дочь: Золотухина (Буравцова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Буравцов Николай Иосифович
Смерть
09.01.2002