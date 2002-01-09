Буравцова (Саввина) Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравцова (Саввина) Нина Никифоровна

Место рождения

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.10.1929

Дата смерти

09.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929

Отец: Саввин Никифор Антонович

Мать: Саввина (Сулеменко) Матрёна Фёдоровна

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буравцов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Великая (Буравцова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Буравцов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
25.05.1960

Дочь: Золотухина (Буравцова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Буравцов Николай Иосифович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
09.01.2002
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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