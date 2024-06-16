Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Рождение ребёнка
2002
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Стефания Михайловна
Отец ребёнка: Михаил