Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
2002

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Стефания Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

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