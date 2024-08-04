Сластухина Анна Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сластухина Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сластухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сластухина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сластухин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сластухина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Абаполова (Сластухина) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич

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Смерть
Неизвестно

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