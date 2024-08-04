Сластухина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сластухина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сластухин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сластухина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Абаполова (Сластухина) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Сластухин Иван Алексеевич
ПОСМОТРЕТЬ ДАТЫ НА МОГИЛЕ
Смерть
Неизвестно