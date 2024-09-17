Тымаревская Устиния Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Тымаревская Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Тымаревский Евфимий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.10.1888
Дочь: Тымаревская Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Тымаревский Евфимий Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.12.1890 ст.
Дочь: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Тымаревский Евфимий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно
Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край