Тымаревская Устиния Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТымаревская Устиния Прокопьевна

Тымаревская Устиния Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тымаревский Евфимий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Тымаревская Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Тымаревский Евфимий Афанасьевич

Днепровокаменка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.10.1888

Дочь: Тымаревская Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Тымаревский Евфимий Афанасьевич

Днепровокаменка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.12.1890 ст.

Дочь: Скрылева (Тимаревских) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Тымаревский Евфимий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.