Панченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1948

Дата смерти

23.10.2018

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1948

Отец: Панченко Николай Иосифович

Мать: Панченко Валентина Захаровна

Бракосочетание
21.06.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, Волгоград
Рождение ребёнка
14.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
22.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, г. Георгиевск
Развод
1992

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.10.2018
Ставропольский край, г. Георгиевск
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, г. Георгиевск
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