Панченко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1948
Дата смерти23.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1948
Бракосочетание
21.06.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, Волгоград
Рождение ребёнка
14.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г. Георгиевск
Рождение ребёнка
22.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, г. Георгиевск
Развод
1992
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.10.2018
Ставропольский край, г. Георгиевск
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, г. Георгиевск