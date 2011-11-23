Сусарев Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1976
Дата смерти23.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.200
Дочь: Карина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
30.09.1976
Отец: Сусарев Михаил
Мать: Сусарева Любовь
Рождение ребёнка
09.03.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2011
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Тенишево камско устьинский район