Сусарев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусарев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1976

Дата смерти

23.11.2011

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

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Дети

200 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.200

Дочь: Карина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
30.09.1976

Отец: Сусарев Михаил

Мать: Сусарева Любовь

Рождение ребёнка
09.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2011
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Тенишево камско устьинский район
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