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Веретенников Алексей Леонтьевич

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Место рождения

Чур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1958

Отец: Веретенников Леонтий Андреевич

Мать: Веретенникова Елизавета Максимовна

Чур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.08.1982

Жена: Веретенникова Наталья Васильевна

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1983

Сын: Веретенников Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Веретенникова Наталья Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1984

Сын: Веретенников Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Веретенникова Наталья Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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