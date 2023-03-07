Веретенников Алексей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1958
Бракосочетание
27.08.1982
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1983
Сын: Веретенников Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Веретенникова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1984
Сын: Веретенников Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Веретенникова Наталья Васильевна