Дьячковская Марина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Дьячковская Софья Егоровна
Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Дьячковский Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дьячковская Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Дьячковская Елена Егоровна
Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: (Дьячковская) Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич
Смерть
Неизвестно