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Дьячковская Марина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков (Бэскиллэ) Дмитрий (Миитэрэй) Ефимович

Мать: Новикова Акулина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Дьячковская Софья Егоровна

Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Дьячковский Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич

Эмиссы, Амгинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дьячковская Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Дьячковская Елена Егоровна

Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич

Эмиссы, Амгинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1962

Дочь: (Дьячковская) Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Дьячковский (Чемезов) Егор Григорьевич

Эмиссы, Амгинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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