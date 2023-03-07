Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ковалева Наталья Карповна
Ковалева Наталья Карповна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Нижние Деревеньки
, Льговский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1781
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Ковалев Карп Герасимович
1758 г.р.
Мать
Ковалева Анастасия Петровна
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Ковалев Карп Герасимович
Мать:
Ковалева Анастасия Петровна
Нижние Деревеньки
, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1783
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия