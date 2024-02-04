Савиных Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Савиных Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Ковалева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1976
Дочь: Косова Алевтина Валерьевна
Мать ребёнка: Ковалева Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно