Савиных Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Савиных Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Ковалева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1976

Дочь: Косова Алевтина Валерьевна

Мать ребёнка: Ковалева Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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