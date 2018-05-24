Новикова (Куранова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения13.12.1930
Дата смерти24.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930
Отец: Куранов Иван
Мать: Куранова Мария
Бракосочетание
25.06.1956
Муж: Новиков Илья
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1956
Дочь: Филиппова Надежда
Отец ребёнка: Новиков Илья
Рождение ребёнка
12.03.1959
Сын: Новиков Геннадий
Отец ребёнка: Новиков Илья
Смерть
24.05.2018
Похороны
Неизвестно
Дешково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
кладбище д. Дешково