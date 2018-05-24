Новикова (Куранова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Куранова) Екатерина

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Место рождения

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.12.1930

Дата смерти

24.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930

Отец: Куранов Иван

Мать: Куранова Мария

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.06.1956

Муж: Новиков Илья

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1956

Дочь: Филиппова Надежда

Отец ребёнка: Новиков Илья

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.03.1959

Сын: Новиков Геннадий

Отец ребёнка: Новиков Илья

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
24.05.2018
Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Дешково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
кладбище д. Дешково
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