Майшев Владимир Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майшев Владимир Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950

Отец: Майшев Никифор Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1976

Сын: Майшев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Майшева Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноперова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Майшева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майшева Лидия

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