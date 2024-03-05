Майшев Владимир Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1950
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950
Отец: Майшев Никифор Евдокимович
Рождение ребёнка
16.10.1976
Сын: Майшев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Майшева Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноперова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Майшева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майшева Лидия