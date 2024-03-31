Лисицин Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986
Бракосочетание
08.09.2012
Рождение ребёнка
06.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисицина (Голощапова) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
19.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисицина (Голощапова) Светлана Сергеевна