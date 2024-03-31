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Лисицин Павел Сергеевич

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Место рождения

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

17.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986

Отец: Лисицин Сергей Анатольевич

Мать: Лисицина (Николаевская) Надежда Александровна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
08.09.2012

Жена: Лисицина (Голощапова) Светлана Сергеевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
06.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицина (Голощапова) Светлана Сергеевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицина (Голощапова) Светлана Сергеевна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

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