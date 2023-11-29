Карлагин (Калинина) Акилина Евстегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагин (Калинина) Акилина Евстегнеевна

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Евсегней Стефанович

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Карлагин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Карлагин Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.11.1869

Дочь: Попова (Карлагина) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1879

Дочь: (Карлагина) Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Карлагин Феодор Алесеевич

Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Карлагин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.10.1888

Сын: Карлагин Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.12.1890

Сын: Карлагин Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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