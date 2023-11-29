Карлагин (Калинина) Акилина Евстегнеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Евсегней Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1865
Рождение ребёнка
1867
Сын: Карлагин Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
28.11.1869
Дочь: Попова (Карлагина) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
10.11.1879
Дочь: (Карлагина) Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
01.06.1883
Сын: Карлагин Феодор Алесеевич
Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Карлагин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
04.10.1888
Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
19.12.1890
Отец ребёнка: Карлагин Алексей Семенович
Смерть
Неизвестно