Богданова Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Богданов Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Богданов Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Богданов Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Богданов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Богданов Александр Ксенофонтович
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно